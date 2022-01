Während in Deutschland noch debattiert wird, sind andere Länder bereits weiter. Besonders verbreitet ist die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder Staatsbedienstete. In manchen Ländern sind Pflichten für bestimmte Altersgruppen vorgesehen. Eine allgemeine Impfpflicht wurde bisher nur in sieben Staaten eingeführt oder angekündigt. In Österreich gilt ab 1. Februar eine Impfpflicht für Menschen ab 18 Jahren. Die umfassendste Impfpflicht hat international Ecuador. Dort müssen sich alle Einwohnerinnen und Einwohner ab fünf Jahren impfen lassen.



In Italien sind seit dem 8. Januar Über-50-Jährige dazu verpflichtet, sich immunisieren zu lassen. In Griechenland gilt ab dem 17. Januar 2022 eine Impfpflicht für Menschen über 60, in Tschechien ist dies ab dem Frühjahr geplant. In allen drei Ländern gibt es außerdem berufsbezogene Impfpflichten im Gesundheitsbereich. In Italien sind auch der Bildungsbereich und das Militär eingeschlossen.



Vor allem Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich werden vielerorts in die Pflicht genommen, so wie es auch in Deutschland beschlossen ist. Zu den Ländern mit solchen Regeln zählen unter anderem auch Großbritannien, Belgien oder Lettland. Andere Länder wie die USA oder Kanada haben eine Impfpflicht für Staatsbedienstete eingeführt. In Russland gilt in der Region Moskau eine Impfpflicht für Beschäftigte im Handel und im Dienstleistungssektor. In Gambia sind Beschäftigte im Tourismussektor zur Impfung verpflichtet.