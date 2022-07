Die Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt am Montag, den 4. Juli 2022 bundesweit die 7-Tage-Inzidenz mit 650,7 (Stand: 16:00 Uhr). Im Vergleich mit Samstagmorgen (696,5) würde das auf eine Entspannung der Lage hindeuten.



Viele Bundesländer melden allerdings am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig. Deshalb sind die am Montag veröffentlichten RKI-Zahlen nur begrenzt aussagefähig.



Die momentan höchste 7-Tage-Inizdenz gibt es in Schleswig-Holstein (1015,6), Niedersachsen (908,3) und Saarland (820,3). Im Mitteldeutschland ist die 7-Tage-Inzidenzen laut RKI in Sachsen-Anhalt am höchsten (435,6), gefolgt von Sachsen (378,2) und Thüringen (283,2).