Fassen wir zusammen: Bis zum 20. März 2022 soll es laut dem Entwurf einige Lockerungen geben, die in insgesamt drei Stufen erfolgen. Die sehen so aus:

Ob dieser Stufenplan so beschlossen wird, darüber diskutieren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Mittwoch. Dass Scholz erste Öffnungsschritte gehen will, betonte er bereits bei seiner Antrittsrede im Bundesrat am Freitag. Er bezieht sich auf die wissenschaftlichen Prognosen, die zeigten, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht sei. Dementsprechend werde man bei der Planung auf den Rat der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, um bisherige Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung nicht aufs Spiel zu setzen.