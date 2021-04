Corona-Daten-Newsletter | Montag, 12. April 2021 Was hilft denn nun?

Vor allem der letzte Teil der Überschrift ist der entscheidende: Welche Maßnahme wie effektiv wirkt – darüber gibt es keine einheitliche wissenschaftliche Meinung. (Das liegt auch daran, dass es keine Vergleichsgruppen gibt. Die sind sonst in wissenschaftlichen Experimenten üblich, aber jetzt natürlich unethisch: Eine Bevölkerungsgruppe ohne Maßnahmen mit einer oder mehreren zu vergleichen, in der es verschiedene Maßnahmen gibt – das geht nicht.)



Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen machen das an Zahlen fest; in diesem Fall vor allem am R-Wert. Er gibt an, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person ansteckt.



Aber bevor wir darauf schauen: Bei der Recherche bin ich gerade auf eine sehr anschauliche Seite von "ZDF heute" gestoßen. Dort gibt es einen schönen Vergleich: Jede Maßnahme ist wie eine löchrige Käsescheibe. Legt man mehrere Käsescheiben übereinander, sind keine Löcher mehr zu sehen.