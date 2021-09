Sie soll die Inzidenz ablösen. Das haben Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche beschlossen. Wenn ich das richtig verstanden habe, aber ohne einen konkreten Wert zu nennen. Den sollen die Landesregierungen festlegen.



Hospitalisierungsrate meint, wie viele von 100.000 Menschen wegen Corona innerhalb der vergangenene sieben Tage in Krankenhäuser aufgenommen werden, sowohl auf normale als auch auf Intensivstationen. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht diese Zahlen, deutschlandweit und auch nach Bundesländern sortiert. Als Hinweis steht auf der Seite: "Die letzten 14 Tage sind grau unterlegt, da durch Übermittlungsverzug die Werte in gewissem Maß unterschätzt werden können."



Die Zahlen könnten also höher liegen und wir wissen erst nach 14 Tagen, wie hoch sie genau sind. Kolleginnen und Kollegen von "Zeit Online" haben sich das gerade genauer angeschaut. Ihr Ergebnis: Der tatsächliche Wert liegt durchschnittlich 79 Prozent höher als vom RKI angegeben. Ihre Einschätzung deshalb: Die Lage in den Kliniken wird systematisch unterschätzt und für Entscheidungen in der Pandemie ist diese Hospitalisierungsrate nicht aktuell genug.



Und jetzt bin ich auch etwas ratlos, inwieweit uns alte Zahlen helfen sollen, die aktuelle Lage richtig einzuschätzen.



Aber ich kann Ihnen versprechen: Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schaut sich das unser Datenjournalist Manuel Mohr am Donnerstag genauer an. Vielleicht sind wir dann alle schlauer. (Ich könnte in Manuels Gesichtsausdruck von heute Mittag etwas hineininterpretieren, lasse das aber mal lieber.)