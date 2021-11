Der Adventsmarkt in Dessau öffnet unter der 3G-Regelung. Ein kurzfristig aufgestellter Bauzaun soll den Veranstaltern zufolge den Zugang nur für Genesene, Geimpfte und Getestete sicherstellen. Jugendliche unter 18 Jahre sind davon ausgenommen. Unabhängig davon gelten Abstands- und Maskenpflicht.



In der Lutherstadt Wittenberg gibt es keine Einschränkungen, also keine 3G-Regel im Freien. Abstands- und Maskenpflicht gelten dennoch weiter.



In Halle hat die Stadt die Regeln für den Weihnachtsmarkt heute noch einmal verschärft. Die Stadt verzichtet beispielsweise auf eine feierliche Eröffnung des Marktes am Dienstag. Das geplante Kultur- und Musikprogramm wird nicht stattfinden, um Menschenansammlungen vor der Bühne zu vermeiden. An Buden, wo es Getränke und Speisen gibt, gilt 3G. Zudem werde die Zahl der Aufsichts- und Kontrollkräfte erhöht. Weiterhin gelten bereits beschlossene Maßnahmen: Der Markt wird auf vier Standorte aufgeteilt. Wenn der 1,5-Meter-Abstand nicht gewahrt werden kann, herrscht Maskenpflicht. Im Innenbereich herrscht 2G/3G und es gibt keine Tische.



In Aschersleben, Wernigerode und Köthen wurden die Weihnachtsmärkte bereits abgesagt.



In Eisenach, Gotha und Erfurt eröffnen heute und morgen ebenfalls die Weihnachtsmärkte. In allen drei Städten gilt 2G. Auch Weimar plant am Dienstag mit dem Weihnachtsmarkt zu starten. Da in Thüringen die neue Landesverordnung nur 2.000 Menschen zulässt, ist die Stadt Erfurt kreativ geworden. Aus dem großen Markt auf dem Domplatz werden jetzt drei kleinere. Der Domplatz insgesamt wird eingezäunt. Es gibt vier Eingänge mit insgesamt 30 Schleusen. Dort müssen die Besucher nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.