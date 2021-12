Was in dieser Deutlichkeit neu ist: Der Expertenrat sieht durch die Omikron-Welle die sogenannten kritischen Infrastrukturen bedroht. Denn wenn Omikron um sich greife, würden viele Menschen krank werden oder kranke Angehörige betreuen oder in Quarantäne müssen. Auch die Beschäftigten in den kritischen Infrastrukturen.

Zu kritischen Infrastrukturen gehören allgemein Polizei, Feuerwehr, Wasser-, Gas- und Stromversorgung, Telekommunikations-, Logistik- und Ernährungsindustrie, Finanzwesen, Medien und natürlich das Gesundheitswesen. Also die Mindest-Grundstrukturen, die eine moderne Gesellschaft benötigt.

Im bisherigen Verlauf der Pandemie haben wir zu Recht vor allem auf die Krankenhäuser geschaut. Das gilt auch weiterhin. Aber Omikron ändert alles.

Die Experten schreiben:

"Sogar wenn sich alle Krankenhäuser ausschließlich auf die Versorgung von Notfällen und dringlichen Eingriffen konzentrieren, wird eine qualitativ angemessene Versorgung aller Erkrankten nicht mehr möglich sein."

"Eine strategische Patientenverlegung kann aufgrund der zu erwartenden flächendeckend hohen Belastung nicht mehr nennenswert zu einer regionalen Entlastung beitragen."

Auf ihren Schutz müssten sich Bund, Länder, Städte und Gemeinden sofort vorbereiten, schreibt der Expertenrat. Bundeswehr, THW und Hilfsorganisationen sollten frühzeitig eingebunden, Testkapazitäten und Versorgungsketten sichergestellt werden.

Das Bild, was ich gerade vor Augen habe: Mobilmachung.

Was schlagen die Experten vor?

Boosterkampagne ausweiten,

Aber allein Boostern reicht nicht aus, Kontaktbeschränkungen seien nötig.

Kontaktbeschränkungen sollten gut geplant und kommuniziert werden.

Bevorzugt sollten FFP2-Masken getragen werden.

Wer sich an den Festtagen trifft, sollte einen Schnelltest machen.

"Bei allen Entscheidungen müssen die Interessen besonders belasteter und vulnerabler Gruppen, wie beispielsweise Kinder, Jugendliche oder Pflegebedürftige höchste Priorität erhalten."

Die besondere Herausforderung: "Die Omikronwelle trifft auf eine Bevölkerung, die durch eine fast zweijährige Pandemie und deren Bekämpfung erschöpft ist und in der massive Spannungen täglich offenkundig sind."

In hohem Tempo boostern. Damit will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die sich anbahnende Omikron-Welle abbremsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten - den werden wir hier nicht haben", sagte Lauterbach im "Bericht aus Berlin".

Man müsse nicht alles lahmlegen, aber die Maßnahmen weiter schärfen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich bin mir sicher, dass Clubs und Diskotheken schließen werden, dass wir die Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduzieren werden", sagte Habeck im Deutschlandfunk.

Morgen um 16 Uhr beraten die Chefs und Chefinnen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Lage.

Am Nachmittag berichten "Spiegel", "Zeit" und Tagesschau über die Beschlussvorlage, die Bund und Länder morgen abstimmen. Darin gibt es:

den Appell, die Kontakte an Weihnachten zu begrenzen.

Und die Regeln:

Ab dem 28. Dezember sollen private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen drinnen wie draußen auf maximal zehn Personen begrenzt werden. Kinder bis 14 Jahre seien davon ausgenommen.

Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, sollen Treffen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt werden.

Großveranstaltungen im Sport- und Kulturbereich soll eine Maximalgröße festgelegt werden.

Die Finanzhilfen des Bundes sollen verlängert werden.

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind heute bundesweit 16.086 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand 6:30 Uhr).



Die bundesweite Inzidenz beträgt 316,0. Unsere drei Länder liegen über diesem Wert: In Thüringen beträgt die Inzidenz 814,7. In Sachsen 719,2. Und in Sachsen-Anhalt 659,7.

Es sind die höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland. Alle anderen Länder außer Brandenburg haben Inzidenzen unter 500. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Holstein: 168,4.

Deutschlandweit haben sich bisher 58.444.931 Menschen vollständig impfen lassen. Die Impfquote ist damit über 70 Prozent (70,3), die Quote für die Auffrischungsimpfung auf über 30 Prozent (31,5) gestiegen.