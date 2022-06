Maskenpflicht von Oktober bis Ostern?

Im Sommer wollen Gesundheits- und Justizministerium ein angepasstes Infektionsschutzgesetz vorlegen, um eine weitere Welle im Herbst einzudämmen. Die aktuell geltenden Regeln laufen zum 23. September aus. Dafür ist in der Ampel-Koalition laut "Welt am Sonntag" die sogenannte O-O-Regel im Gespräch, die man vor allem vom Autoreifenwechsel kennt. Von Oktober bis Ostern könnte dann eine weitreichende Maskenpflicht gelten.



Das sei jedoch nur eine der Möglichkeiten, heißt es aus dem Kanzleramt. Bis zu einem endgültigen Beschluss wolle man noch einen Expertenbericht zu den aktuellen Schutzmaßnahmen abwarten, der am 30. Juni kommen soll.

FDP zweifelt am Nutzen der Maskenpflicht

Justizminister Marco Buschmann (FDP) äußerte sich zuletzt allgemein kritisch zum Thema Masken. "Will der Staat Masken vorschreiben, etwa in Innenräumen, muss das evidenzbasiert und verhältnismäßig sein." Ob das der Fall ist, werde erst besprochen, "wenn alle Gutachten vorliegen", sagte Buschmann der "Rheinischen Post". Dabei ist die Studienlage in den vergangenen Monaten bereits eindeutig gewesen. Etliche Untersuchungen konnten beweisen, dass Masken in Innenräumen vor Ansteckungen mit Covid-19 schützen.

Bildrechte: MDR

Buschmann begründet seine Aussage allerdings auch damit, dass eine Maskenpflicht nicht nur evidenzbasiert, sondern auch verhältnismäßig sein müsse. Hier geht es nun also wieder darum, wo genau die Maskenpflicht festgeschrieben werden könnte. In Schulen? Im Unterricht? Im Krankenhaus? Oder auch wieder beim Einkaufen?



Die Entscheidung dazu können am Ende nicht die Sachverständigen treffen, sondern nur die Politiker. Der Vorsitzende des Weltärzteverbundes, Frank Ulrich Montgomery, kritisiert die FDP aber bereits in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für ihre Zögerlichkeit bei der Maskenpflicht. Er fordert einen schnellen Maßnahmenplan, der nicht erst im September beschlossen wird.