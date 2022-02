Öffnung in drei Schritten Diese Corona-Zahlen sind für die geplanten Lockerungen entscheidend

Weniger Kontaktbeschränkungen, Lockerungen in der Gastronomie und schließlich der Wegfall nahezu aller Corona-Eindämmungsmaßnahmen: Der neueste Bund-Länder-Beschluss stellt umfassende Lockerungen in Aussicht. Dafür muss die Omikron-Welle aber zunächst überall abflauen. Auch Daten zur Situation an den Kliniken spielen eine Rolle beim Öffnungstempe.