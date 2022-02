Der Infektionsdruck in der Bevölkerung ist allerdings unverändert hoch, fast jeder zweite erfasste PCR-Test war in der vergangenen Woche positiv. Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen verzeichnen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 14 Jahren nach wie vor die höchsten 7-Tage-Inzidenzen. Laut RKI ist zudem die Zahl der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen und in medizinischen Behandlungseinrichtungen im Vergleich zur Vorwoche weiter angestiegen.