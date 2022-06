Nach Wochen des stetigen Rückgangs folgt nun eine Trendwende beim Infektionsgeschehen. Dies zeigt sich mittlerweile auch in fast allen Altersgruppen. So sanken laut RKI im Vergleich zur Vorwoche die Inzidenzen nur noch geringfügig in den Altersgruppen der 5- bis 9-Jährigen und der 10- bis 14-Jährigen. In allen anderen Altersgruppen stiegen die registrierten Fälle wieder an, am deutlichsten bei 50- bis 59-Jährigen mit einem Plus von 37 Prozent.