In Sachsen-Anhalt zeichnen die Inzidenz- und Intensivfall-Kurven ein ähnliches Bild wie auf Bundesebene. Der Unterschied ist aber, dass die Intensivauslastung in der dritten Welle etwas niedriger und in der vierten Welle etwas höher ausfiel. Doch auch hier zeigt sich, dass insbesondere in der Delta-Welle im Dezember 2021 eine deutlich gestiegene Fallzahl nicht zu neuen Höchstständen auf den Intensivstationen führte.