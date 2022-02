Guten Abend zur aktuellen Ausgabe des Corona-Daten-Updates. Die Omikron-Welle in Deutschland baut sich immer weiter aus. Gemessen an der Zahl der registrierten Corona-Fälle ist das Infektionsgeschehen aktuell so hoch wie nie zuvor währen der Pandemie in Deutschland. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bundesweit nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei einem Wert von 1.349,5: