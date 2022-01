Zwei Jahre Pandemie Der stete Wandel der Corona-Zahlen

Am 27. Januar 2020 wurde in Bayern der erste Fall mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland nachgewiesen. Zwei Jahre später beläuft sich die Zahl der offiziell registrierten Infektionen deutschlandweit auf mehr als neun Millionen, allein am Donnerstag kamen erstmals über 200.000 neue Fälle hinzu.