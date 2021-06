Was hat sich verändert, seit die Inzidenzwerte in Deutschland sinken? Die Arbeitsbelastung sei immer noch intensiv, sagt Günzel: "Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir nicht so viele Covid-positive-Patienten haben. Demzufolge müssen wir uns nicht so oft umziehen, wir haben nicht so viele Isolierungspatienten. Aber der Pflegeaufwand ist nahezu fast derselbe."