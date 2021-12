Demonstrationen Erneut Proteste gegen Corona-Politik in Mitteldeutschland

In Mitteldeutschland haben erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik protestiert. Allein in Magdeburg gingen rund 5.000 Menschen auf die Straße, in Gera rund 4.000. Auch in Halle und Altenburg gab es Aktionen mit vierstelligen Teilnehmerzahlen. Der Protest blieb aber nicht immer friedlich. In Sachsen wurden Polizeibeamte verletzt.