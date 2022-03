In Magdeburg beispielsweise sinkt laut offiziellen RKI-Daten die Inzidenz seit einer Woche sehr deutlich. Auf MDR-Nachfrage teilte die Stadt aber mit, dass aktuell aufgrund der Infektionslage nicht alle Fälle rechtzeitig an das RKI übermittelt werden können und die tatsächliche Inzidenz höher liegt, als die Zahlen es vermuten lassen. Auch mehrere Thüringer Kommunen kommen mit der Meldung ihrer aktuellen Fallzahlen nicht mehr hinterher.

Die gemeldeten Infektionen nehmen sowohl deutschlandweit als auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen weiter zu. Alle Altersgruppen sind betroffen. Zudem gehen viele Fälle gar nicht oder nur verspätet in die Statistik ein. Die Belastung in den Krankenhäusern stagniert oder steigt ebenfalls an. Und deutschlandweit sterben weiterhin jeden Tag über 200 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Das sind in der Summe aus Sicht der Corona-Kennzahlen keine guten Voraussetzungen, um weitreichende Lockerungen umzusetzen.