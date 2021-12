Das zweite Silvester in Zeiten der Corona-Pandemie – auch das wird wieder ein eher stiller Jahreswechsel. Deutschland steckt wegen Delta- und Omikron-Variante weiter tief in der Pandemie. Das hat auch Auswirkungen auf die Silvesternacht - im ganzen Land gelten wieder striktere Regeln.

Schon im Vorfeld durften Feuerwerk und Silvester-Böller auch in diesem Jahr nicht verkauft werden. So soll eine zusätzliche Belastung der durch die Corona-Pandemie sowieso schon am Limit laufenden Krankenhäuser vermieden werden. Ein generelles Böllerverbot bedeutet das allerdings nicht. Was wo gilt, liegt in der Hand der Bundesländer und der jeweiligen Kommunen.