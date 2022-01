Regelmäßiges Üben ist auch beim Schwimmen wichtig, in der Pandemie aber schwierig. Bildrechte: Erik Hoffmann

Die Corona-Pandemie stellt die Ausbildung von Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor große Herausforderungen. Wie der sächsische Landesverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), dem MDR mitteilte, fehlen der Gesellschaft allein in Sachsen mehr als 800 ehrenamtliche Einsatzkräfte. Auch unter den 1.900 qualifizierten Rettungsschwimmern seien nicht alle wirklich einsatzfähig, sagte Landesgeschäftsführer Sebastian Knabe. Grund seien die aktuellen Notverordnungen und Schwimmhallenschließungen. Rettungsschwimmern fehle deshalb der Nachweis ihrer Rettungs- und Einsatzfähigkeit, der alle zwei Jahre erneuert werden müsse.

Bildrechte: Sebastian Knabe Zwar hat der Bundesverband der DLRG hier entsprechende Übergangsregelungen mit Bezug auf den Lizenzfortbestand getroffen, dennoch macht es einerseits das theoretische Wissen und andererseits die sportliche Fitness der Einsatzkräfte nicht besser. Sebastian Knabe Landesgeschäftsführer der DLRG Sachsen

Nach der aktuellen Corona-Notverordnung dürfen die Rettungsschwimmer zwar zu Trainings- und Ausbildungszwecken in die Schwimmhallen. "Badbetreiber können aufgrund der Verordnung aber nicht mehr kostendeckend öffnen, wenn andere Gruppen nicht reindürfen", erklärte Knabe. Die Folge von mangelnden Trainingsmöglichkeiten sei auch ein Mitgliederschwund. Allein die Ortsgruppe in Zittau habe innerhalb eines Jahres etwa 100 Mitglieder verloren.

Ein weiteres Problem ist laut Knabe neben der Abwanderung von jungen Leuten in die Großstädte die Infrastruktur in Sachsen. "Die 118 Schwimmhallen in Sachsen reichen nicht für alle Nutzergruppen aus". Die sächsische Landesregierung müsse endlich reagieren und mehr in den Bau und die Sanierung von Schwimmbädern investieren verlangt der DLRG-Landesgeschäftsführer. "Schwimmen ist Daseinsvorsorge".

Auch die DRK-Wasserwacht Sachsen beklagt fehlende Einsatz- und Trainingsmöglichkeiten für ihre Rettungsschwimmer. Der Landesverband zählt derzeit nach eigenen Angaben knapp 5.500 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer in 59 Ortsgruppen. "In zehn Prozent der sächsischen Ortsgruppen ist aktuell das Training der Wasserwacht für alle Mitglieder unter Auflagen möglich," wie der DRK-Landesverband mitteilte. In einigen Ortsgruppen sei lediglich das Trainieren für Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren möglich. Für gut ein Drittel aller Gliederungen bestehe aktuell jedoch keine Möglichkeit, sich im Schwimmen fit zu halten.

Jedes Jahr sind auch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aus Sachsen an Urlaubsorten an Nord- und Ostsee im Dienst. Das fehlende Training stellt damit nicht nur für die Bäder und Badestellen in Sachsen ein Problem dar. Joachim Weiß Landesreferent der Wasserwacht Sachsen