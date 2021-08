Corona - und dann? Schule in Corona-Zeit: Forscherin spricht von verpasster Chance

Es werde zu wenig in die Bildung gesteckt, beklagt die Erziehungswissenschaftlerin Anke Langner. Die Professorin an der Technischen Universität Dresden vermisst staatlich geförderte Forschungsprogramme für Schulen in der Corona-Zeit. Auf Deutschland bezogen, "passiere nichts", allenfalls punktuell.