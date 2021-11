In Deutschland sollen nach Angaben von Bundesgesudnheitsminister Jens Spahn im Dezember 2,4 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren zur Verfügung stehen. Der geschäftsführende Minister sagte am Montag in Berlin, die Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde wahrscheinlich Ende dieser Woche erfolgen.