Impfung, Genesenennachweis, Corona-Test – wer am täglichen Leben teilhaben möchte, braucht entweder entsprechende Nachweise über Impf- oder Genesenenstatus oder muss sich regelmäßig testen lassen. Für Kinder im Kita-Alter gilt das allerdings nicht: Weder Testpflicht noch offizielles Impfangebot zum Schutz gegen das Coronavirus sind für diese Altersgruppe in Mitteldeutschland vorhanden. Zuschriften und Kommentare in den sozialen Netzwerken zeigen: Vor allem Eltern sehen die Gefahr, dass bei den Kleinsten eine Durchseuchung stattfindet und sich das Coronavirus so weiterverbreiten kann.

In Thüringen gibt es zum Thema Kita-Testung ein ganzes Regelwerkmit sperrigem Titel: die Verordnung zur Testangebotspflicht für Kinder in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (ThürTestKigaVO). Darin ist geregelt, dass Eltern seit dem 15. Januar die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der Einrichtung zweimal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Das gilt aber nur für Kinder ab drei Jahren. Bei den Tests handelt es sich zumeist um sogenannte Lolli-Tests, die von Kindern in den Mund gesteckt werden. Aber auch PCR-Pooltests sind möglich. Mindestens bis zum 24. Februar 2022 soll die Regelung gültig bleiben.