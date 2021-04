MDR EXTRA am Sonntag um 16:50 Uhr 72.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie an den Folgen oder mit der Erkrankung gestorben. Allein 13.500 davon in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zum nationalen Gedenktag an die Opfer der Pandemie am 18. April, berichtet der MDR vom zentralen Gedenken in Berlin und besucht Menschen in Mitteldeutschland. Familien, die Verlust und Trauer in Zeiten der Pandemie erlebt haben. Zu Wort kommen Hinterbliebene und Begleiter der Verstorbenen: Wie haben sie den Verlust erlebt? Was gibt ihnen Kraft? Und wie gehen sie mit ihrer Trauer um? Das MDR EXTRA sehen Sie am Sonntag um 16:50 Uhr im MDR FERNSEHEN.