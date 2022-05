Bei der Unterbringung seien die Länder besser vorbereitet als 2015/16, bilanzierte Roßner. Probleme bereite aber der angespannte Wohnungsmarkt in Ballungszentren. Zudem müssten manche Länder umorganisieren, da etwa Messehallen in der Messesaison anderweitig benötigt würden. In Thüringen gebe es unter anderem in Weimar Kapazitätsprobleme, weil etwa Unterkünfte in privaten Ferienwohnungen oder Hotels mit Anziehen der Urlaubssaison an ihr Ende kämen.