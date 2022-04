Zudem kritisierte der UN-Experte, dass laut Regierungsstatistik in zwei Jahren lediglich ein einziger Polizist wegen unverhältnismäßiger Gewalt belangt wurde. In mehreren Bundesländern gebe es gar keine Statistiken dazu. Dies sei "kein Zeichen von Wohlverhalten, sondern von Systemversagen", sagte Melzer.

Die Überwachung der Polizei funktioniert in Deutschland nicht.

Während Demonstranten teils in Schnellverfahren abgeurteilt würden, würden Verfahren gegen Polizisten eingestellt oder verschleppt, "bis niemand mehr hinschaut". Sein Fazit: "Die Überwachung der Polizei funktioniert in Deutschland nicht." Arroganz sei gefährlich und zerstöre das Vertrauen der Bürger in die Polizei.