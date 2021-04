Laut der Verfügung des Kreises muss ein "individuelles Interesse an freier Einreise" hinter dem "öffentlichen Interesse" zurückstehen, "das regionale Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten und Neuinfektionen zu reduzieren". Als "triftige Gründe" für eine Einreise zählen dem Papier zufolge vor allem berufliche Tätigkeiten oder ein Besuch der Kernfamilie. Der Besuch in der Zweitwohnung gilt demnach nicht als "triftiger Grund". Um alles Notwendige zu regeln, könnten Zweitwohnungsbesitzer aber noch drei Tage - also bis zum 17. April - kommen, hieß es weiter.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der von Pasewalk über Anklam, Usedom und Wolgast bis Greifswald reicht, lag die sogenannte 7-Tages-Inzidenz am Dienstag erstmals wieder über dem Wert von 200. Da es sich um ein "diffuses Infektionsgeschehen" handle, müsse der Kreis solche Maßnahmen ergreifen, so der Kreissprecher. Ein Einreiseverbot wie jetzt galt in Vorpommern-Greifswald bereits von Mitte Januar an für ein paar Wochen. Damals wies die Polizei hunderte Autofahrer mit auswärtigen Kennzeichen ab.