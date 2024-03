Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Gescheiterte Tarifverhandlungen Bahn will bevorstehenden GDL-Streik vor Gericht stoppen

11. März 2024, 12:10 Uhr

Die Gewerkschaft GDL hat für Montag und Dienstag neue Streiks angekündigt. Die Deutsche Bahn geht juristisch gegen die Gewerkschaft vor und hat am Montag einen Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main eingereicht. Der Konzern kritisiert, dass der Streik weniger als 24 Stunden vorher angekündigt wurde.