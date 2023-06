Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert höhere Parkgebühren in Städten. Der Bundesgeschäftsführer des Vereins Jürgen Resch sagte, Autos, die zu Billigpreisen oder gar kostenlos parken dürfen, würden den öffentlichen Raum blockieren und damit die Mobilitätswende ausbremsen. Deshalb sollte eine Stunde Parken mindestens so teuer sein wie ein Einzelfahrschein für Bus und Bahn - also in etwa drei Euro. Das sei der übliche Ticketpreis, so die Umwelthilfe.

Die DUH hatte bei 104 deutschen Städten die ortsüblichen Parkgebühren abgefragt. Dabei habe sich gezeigt, dass in knapp drei Viertel von ihnen selbst in kostenpflichtigen Zonen Parken für einen Euro oder weniger pro Stunde möglich sei, so der Verein. Besonders die Städte Koblenz und Frankfurt an der Oder schneiden laut DUH in der Umfrage "besonders schlecht" ab. Hier könne schon ab 25 Cent pro Stunde geparkt werden, hieß es. Ein Viertel der Städte biete sogar kostenloses Kurzzeitparken mit einer sogenannten "Brötchentaste" an.