Die Polizei hatte in der Silvesternacht die Kontrollen an Brennpunkten verstärkt. In Leipzig wurde am Abend das Connewitzer Kreuz abgesperrt. Dort hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt Krawalle gegeben. In Berlin war die Polizei mit insgesamt 2.500 Kräften an verschiedenen Orten im Einsatz. Ein Sprecher sagte, unter anderem seien auf dem Boulevard Unter den Linden, unweit des Brandenburger Tors, zwischenzeitlich mehrere tausend Menschen unterwegs gewesen. Die Polizei habe die Menschenmenge aufgelöst und den dortigen Bahnhof vorübergehend geschlossen. Insgesamt sei die Silvesternacht in Berlin relativ ruhig verlaufen.