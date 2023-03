Im Tarifgebiet des MDV wird es zunächst nur zwei zubuchbare Pakete für das Deutschlandticket geben - und dies ausschließlich in der Zone 110, also dem Stadtgebiet von Leipzig. Dort können abends und am Wochenende für 1,50 Euro Aufpreis je Monat drei Kinder (6 bis 14 Jahre) oder für 4,60 Euro im Monat ein Erwachsener mitgenommen werden. Das gilt montags bis freitags jeweils zwischen 17 Uhr abends bis 4 Uhr in der Früh des Folgetages und ganztags an Wochenenden, an Feiertagen, am Heiligabend und dem Silvestertag. Vertreter der Verkehrsunternehmen und des Verbundes betonten, dass weitere Angebote beziehungsweise die Ausweitung der Mitnahmeregeln auf andere Tarifzonen geprüft würden.