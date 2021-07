Die Bundespolizei ist am Mittwoch mit einer konzertierten Aktion gegen die Kriminalität in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorgegangen. Wie die Bundespolizei mitteilte, war die Razzia Teil einer grenzübergreifenden Aktion und richtete sich gegen Drogenhandel, Gewaltkriminalität und illegale Migration. Der Einsatz fand auf den Hauptbahnhöfen in Leipzig und alle Halle (Saale), dem Bahnhof Altenburg sowie in den Züge der dazwischenliegenden Bahnstrecken und Haltepunkte statt. Insgesamt kamen knapp 280 Kolleginnen und Kollegen in Mitteldeutschland zum Einsatz.