Ihre Kollegin Lydia aus der Wärmestube ist dagegen nicht komplett überzeugt. Sie findet: "Wenn es Menschen sind, die einfach nicht mehr arbeiten wollen, weil sie sich zum Teil auch an dieses Leben gewöhnt haben, die dann auch in eine gewisse Lethargie verfallen , dass man da von Seiten des Staates ein paar härtere Regeln treffen sollte." Auch Ulrich Walwei vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IBA) sagte MDR AKTUELL, dass sich Menschen stärker eine Beschäftigung suchen, wenn es "verträgliche" Sanktionen gibt.

Für die Mitarbeiterin den Jobcentern fällt künftig so ein wichtiges Druckmittel weg, findet Mathias Schulz von der VBBA Gewerkschaft Arbeit und Soziales, die die Interessen der Jobcenter- und Arbeitsagentur-Beschäftigten vertritt. Die Politik gibt damit laut Schulz ein Stück weit Verantwortung auf: "Ich spreche da von Langzeitarbeitslosen, die teilweise schon seit 20 Jahren im System sind und wo man jetzt in der Vergangenheit Integrationsfortschritte erzielt hat, indem man mit ihnen intensiv zusammengearbeitet hat und wo jetzt so dieser letzte Schritt möglicherweise auch nicht stattfinden kann, weil es keine Auswirkungen, keine Folgen gibt."