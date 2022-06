An dem Festakt in Erfurt nahmen unter anderem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) teil. Die festliche Amtseinführung fand pandemiebedingt mit mehrmonatiger Verzögerung statt. Gallner war bereits im Januar zur BAG-Präsidentin ernannt worden.

Die 57-jährige Juristin trat damit die Nachfolge der bisherigen BAG-Präsidentin Ingrid Schmidt an. Gallner wurde 1964 im baden-württembergischen Calw geboren und trat 1994 nach Abschluss ihrer juristischen Ausbildung in Stuttgart in die Arbeitsgerichtsbarkeit von Baden-Württemberg ein. So war sie von Juli 2014 bis Juni 2016 Ministerialdirektorin im Landesjustizministerium.