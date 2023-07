Im Salzlandkreis, im Landkreis Börde, in Stendal und in anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts, die in Mitteldeutschland bei Windkraft am besten abschneiden, gibt es viel Potenzialfläche für Windkraftanlagen. Das gilt auch für einige Kreise in Thüringen, wie Gotha, Sömmerda und den Unstrut-Hainich-Kreis.