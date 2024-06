In der kommenden Legislaturperiode werden sechs Abgeordnete aus dem Freistaat in Straßburg und in Brüssel vertreten sein. Für die CDU wird Oliver Schenk (56) aufgrund seines Listenplatzes sicher in das neugewählte Parlament einziehen. Seit 2017 ist Schenk Chef der sächsischen Staatskanzlei. Zuvor arbeitete er unter anderem als Redenschreiber und Büroleiter des Finanzministers sowie des Sächsischen Ministerpräsidenten.

