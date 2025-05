"Neue Regierung, alte Probleme? Was bringt Schwarz-Rot für Mitteldeutschland?" Darum ging es am Mittwochabend in der Fernsehsendung "FAKT IST!" aus dem MDR-Landesfunkhaus Magdeburg. Themen waren unter anderem die Repräsentanz von Ostdeutschland in Koalitionsvertrag und Bundesregierung sowie die Erwartungen der Menschen in Mitteldeutschland an das Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU).