Es traut sich kaum einer das öffentlich zu sagen, aber ich werde es tun. Die dort kommunizierte Verunreinigung ist einfach eine hoffnungslose Übertreibung gewesen. Wir reden von Verunreinigungen, die auf jeder gegrillten Thüringer Bratwurst in tausendfacher Menge auftreten. Man hätte an der Vermeidung des Problems arbeiten müssen. Eine Risikoabwägung zwischen "Nichtversorgung" und einer kaum messbaren Verunreinigung wäre angebracht gewesen.

Und was das Thema Rückholung von Produktion betrifft: Ein Zug, der in eine Richtung abgefahren ist, wo die Weichen von der Politik über Jahre so gestellt worden sind, den können sie auf dem Gleis nicht wenden. Wir können nur dafür sorgen, dass die Firmen, die noch hier sind, nicht auch noch den Bach runtergehen. Und deshalb müssen wir an die Preise der Arzneimittel der Grundversorgung dringend ran.