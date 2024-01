In Thüringen und Sachsen hat es 2023 ebenfalls keine auffällige Anzahl von Einbrüchen in Feuerwachen gegeben. Die sächsische Polizei hat elf Einbrüche bei Feuerwehren registriert. In drei Fällen befanden sich hydraulisches Werkzeug oder auch Trennschleifer unter dem Diebesgut, heißt es in einer schriftlichen Antwort an MDR AKTUELL. Damit seien Einbrüche in Feuerwehren kein Deliktschwerpunkt. In Thüringen sind dem Feuerwehrverband keine Einbrüche mit Diebstahl von Spezialwerkzeug im vergangenen Jahr bekannt.