Der Bund für Naturschutz Deutschland (BUND) hält die Entscheidung für falsch. Daniel Jahn vom BUND sagte MDR AKTUELL, der Erhaltungszustand des Fischotters in Bayern sei nach wie vor ungünstig. Er habe bei Weitem noch nicht alle früheren Lebensräume wieder besiedelt. Jahn hält die Entscheidung für politisch motiviert: "Fischotter müssen kurz vor der Landtagswahl in Bayern als Wahlkampfschlager herhalten. An echten Lösungen für die Vieh- und Teichwirtschaft ist die Bayerische Staatsregierung nicht interessiert."



Auch ein Sprecher der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bezeichnete die Verordnung bei MDR AKTUELL als "Wahlgeschenk für den ländlichen Raum". Es gebe einen deutlichen Zusammenhang mit der Wahl, schließlich sei die Verordnung zwei Monate vorher in Kraft getreten.