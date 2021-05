Das Angebot soll schrittweise erweitert werden. Ab dem 20. Mai sollen zunächst die Strecken Hamburg-Köln und Berlin-Köln bedient werden. Ab Juni soll es dann auch Verbindungen von Berlin nach Stuttgart geben. Erstmals fahren dann auch Züge von und nach München. Auch eine Nachtverbindung München-Berlin-Hamburg ist geplant, allerdings ohne Schlaf- oder Liegewagen. Ab Mitte Juni soll München auch mit Frankfurt am Main in Verbindung stehen. Reisende erwartet dann ein Fahrplan mit insgesamt mehr als 40 Städten - das sind ungefähr so viele wie bei der Partnermarke Flixbus.

Mit dem Neustart kehrt Flixtrain auch nach Sachsen-Anhalt zurück. Das Angebot war im November eingestellt worden. Ab 20. Mai wird nun auf der Strecke Berlin-Köln ein Halt in Stendal angeboten. Bis zu vier Züge verkehren dann dort täglich. In Naumburg werden die Züge der Linie Hamburg-Berlin-München ab dem 17. Juni bis zu zwei Mal täglich stoppen. Auch Halle ist zurück im Flixtrain-Fahrplan. Stopps sind auf der Linie Berlin-Stuttgart ab Juni bis zu vier Mal täglich geplant.

Flixtrain will in Ostthüringen Stopps anbieten: Ab 17. Juni soll es auf der Fernverbindung Hamburg-München Haltepunkte in Saalfeld und Jena geben. Allerdings werden diese nur gegen Mitternacht beziehungsweise am sehr frühen Morgen bedient.