Das Bahnunternehmen Flixtrain stellt sein Nachtzug-Angebot bereits nach wenigen Monaten wieder ein. Auch Halte in Mitteldeutschland sind davon betroffen. Vom 12. Dezember an bietet Flixtrain die Verbindungen Berlin-München und München-Kiel mit Stopps in den Thüringer Städten Jena und Saalfeld nicht mehr an. Auch Leipzig und Naumburg (Sachsen-Anhalt) liegen auf der Strecke.

Ein Flixtrain-Nachtzug in Jena. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm