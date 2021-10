Deutschland ist einem Medienbericht zufolge im laufenden Jahr der bisher wichtigste Zielstaat für Flüchtlinge und Migranten in der Europäischen Union. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen der EU-Asylbehörde EASO berichtet, haben bis Ende September 100.278 Menschen einen Asyl-Erstantrag gestellt. Diese Zahl nennt auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Demnach wurden in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres in keinem anderen EU-Land so viele Asylanträge gestellt wie in Deutschland. Das zweitwichtigste Land für Schutzsuchende ist dem Bericht zufolge Frankreich mit über 54.000 Anträgen, gefolgt von Spanien und Italien.