Stammtisch, Saufen und Dorffest: Dieses Klischee der Freiwilligen Feuerwehr ist noch in vielen Köpfen verankert. Doch die rund eine Millionen Kameradinnen und Kameraden haben auch zahlreiche Einsätze: Vermisste finden, Verletzte retten aber auch Verstorbene bergen. Dabei werden sie in ihrer "Freizeit" mit auch Situationen konfrontiert, die nur schwer zu verkraften sind. Doch wer hilft dann den Helfern?

"Hier irgendwo ist es passiert", berichtet Jakob. Er ist seit er 16 Jahre alt ist bei der Feuerwehr Zellingen in Nordbayern. Tote bei Einsätzen sind für ihn traurige Routine. Doch ein Fall in einem Nachbardorf ist ihm lange in Erinnerung geblieben. "Wir waren erst auf einem anderen Einsatz, irgendein Toilettenhäuschen hat gebrannt." Auf der Rückfahrt kam die Meldung per Funk: Es solle einen Zusammenstoß zwischen Bahn und "etwas" gegeben haben. Bei der gemeinsamen Suche mit dem Rettungsdienst haben die Feuerwehrleute dann eine Person auf den Gleisen gefunden.

Hilfe für die Seele gibt es vom Kumpel beim Bier

"Ich nenne es mal Glück für uns Einsatzkräfte. Die Person war noch am Stück", erzählt Jakob weiter. Doch sie sei definitiv tot gewesen. "Da ist alles mögliche verdreht, aufgeplatzt und sonst was. Darauf kannst dich nicht vorbereiten." Nach dem Einsatz ging es dann nach Hause. Damals gab es noch keine Seelsorge für die Feuerwehr in Zellingen. Doch "gerade dieses Heimgehen und schlafen wollen, funktioniert einfach nicht". Jakob sei froh gewesen, dass einfach ein Kumpel da war, mit dem er Bier getrunken habe und darüber reden konnte.

Zu jährlich rund 100 Einsätzen rückt Jakob aus - seit vielen Jahren. Doch einer hat sich in seinen Kopf gebrannt. Bildrechte: MDR exakt "Sowas verändert dich natürlich auch", sagt Jakob nachdenklich. Man mache Übungen und fahre auch mal zu einem Brand. Von vielen werde die Freiwillige Feuerwehr als Spaß- und Saufverein gesehen und nicht ernst genommen. Mit solchen Erlebnissen wie seinem, "bekommt dann so ein Hobby eine ganz andere Seite. Man wird mit Dingen konfrontiert, mit denen junge Menschen eigentlich nichts zu tun haben sollten." Zu rund 100 Einsätzen muss Jakob pro Jahr ausrücken. Doch dieser eine, steckt offenbar immer noch tief in ihm drin.

In Sachsen sollen Teams aus Freiwilligen helfen

In Deutschland gibt es nur rund 100 Berufswehren – in Sachsen sind es acht. Dem gegenüber stehen bundesweit 22.000 Freiwillige Wehren. Sie alle müssen in einem Ernstfall lernen, mit der inneren Last oder dem Druck zu leben – manchmal gibt es dabei Hilfe von außen.