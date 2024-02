Heuschnupfen Früher Start der Pollensaison belastet Allergikerinnen und Allergiker

Diesen Trend bestätigt Christina Endler, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst - und dort tätig am Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung: "Im Vergleich: Von 1961 bis 1990 hat die Hasel im Durchschnitt Anfang März angefangen zu blühen. Und von 1991 bis 2020 blühte die Hasel im Mittel ab Mitte Februar. Was wir aber in den letzten zehn Jahren noch sehen, ist, dass wir nochmal einen deutlich früheren Start haben. Also nicht mehr Mitte Februar. Sondern die ersten Meldungen sind teilweise auch schon Ende Dezember bzw. Anfang Januar eingetroffen."