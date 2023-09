Beim langsameren Funkstandard 4G lag die Flächenabdeckung in Deutschland im Juli bei 97,2 Prozent. Das war ein Plus von 0,2 Punkten seit Januar 2023 und einem Prozentpunkt seit Juli 2022. In Deutschland gibt es bisher drei Handynetzbetreiber, die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2). Mit 1&1 ist eine vierte Firma in den Startlöchern.