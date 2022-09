Steigende Energiekosten Wechsel in die Gas-Grundversorgung nicht immer einfach

Wer vor der Energiepreiskrise auf der Suche nach einem günstigen Anbieter war, der hat nicht selten einen großen Bogen um die Grundversorgung gemacht. Denn die Angebote der Stadtwerke waren vergleichsweise teuer. Inzwischen hat sich das gewandelt – und die Grundversorgung ist für viele preislich sehr attraktiv geworden. Für Kunden von insolventen Anbietern ist sie sogar der letzte Ausweg – so sie denn überhaupt zu bekommen ist.

Keine Garantie auf Grundversorgung

Das sei nämlich keineswegs selbstverständlich, sagt Micaela Schwanenberg, Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Vielen Verbraucherinnen falle es durch die Energiepreiskrise derzeit schwer, neue Energielieferungsverträge abzuschließen. In Sachsen gebe es bereits Fälle, in denen es die Versorgerbetriebe ablehnen, die Kunden und Kundinnen in Grundversorgungsverträge oder auch in neue Sonderverträge zu nehmen.

Ein Beispiel dafür ist die Pleite des Billiganbieters Gas.de im vergangenen Jahr. Der Versorger hatte seinen Kunden fristlos gekündigt und darauf verwiesen, dass der örtliche Grundversorger die Gasversorgung übernimmt. Im Fall des mitteldeutschen Gasversorgers MITGAS ist das zwar passiert. Die Kunden sind aber nicht, wie in einem solchen Fall üblich, in der Grundversorgung gelandet.



MITGAS erklärt auf Anfrage von MDR AKTUELL, es sei "wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn durch Insolvenzen von anderen Anbietern auf einen Schlag sehr viele Kunden zum Grundversorger kommen, dieser aber nicht die nötigen Mengen zur Versorgung beschafft hat und – zu hohen Marktpreisen wie derzeit – nachbeschaffen muss". Dann würden diese Kunden zwar dennoch mit Energie weiterbeliefert, aber möglicherweise nicht zu den gleichen Konditionen wie in der Grundversorgung. Laut Bundesnetzagentur ist die wirtschaftliche Unzumutbarkeit tatsächlich der einzige Grund, warum Grundversorger die Belieferung ablehnen können.

Ersatzversorgung zumeist teurer