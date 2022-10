Langfristig werden die günstig gekauften Mengen auch bei den großen kommunalen Versorgern immer weniger. Das bedeutet: Früher oder später kommen die aktuellen Markt-Preise zeitversetzt auch bei Grundversorgungskunden an .

Wie stark die Gaspreise für Neukunden in den vergangenen Monaten bereits gestiegen sind, geht ebenfalls aus der Verivox-Datenbank hervor. Beispielhaft wird anhand ausgewählter Postleitzahlgebiete in den zehn größten Städten Sachsen-Anhalts in der folgenden Grafik ersichtlich, wie stark die jährlichen Gesamtkosten für eine vier- bis fünfköpfigen Haushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr angestiegen sind, sofern sie zum jeweiligen Zeitpunkt den jeweils günstigen Vertrag auf dem Vergleichsportal abgeschlossen hätten.