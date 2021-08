Wie der GDL-Warnstreik den Güterverkehr trifft

Blockierte Züge, Stellwerke, die nicht richtig arbeiten und Lokführerinnen und Lokführer, die ausfallen – durch den Warnstreik der GDL sind die Güterströme gehemmt . In einer Zeit, in der die weltweiten Lieferketten bereits angespannt sind, sei das tragisch, sagt Frank Huster, Hauptgeschäftsführer beim DSLV, dem Bundesverband Spedition und Logistik. "Das heißt, wir bekommen keine Waren aus China, es fehlen Container und Schiffe und jetzt zu einer Zeit, wo 80 Prozent aller Industrie- und produzierenden Unternehmen beklagen, dass sie nicht ausreichend mit Gütern und Waren und Rohstoffen versorgt werden, kommt dieser Streik noch hinzu und der verschärft dieses ganze Thema natürlich."

Folgen hat das vor allem für die Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, so der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf & Logistik. Der zweite Warnstreik in kürzester Zeit belaste die Logistikbranche, heißt es auch vom Verband der Automobilindustrie schriftlich.

Regional ist übrigens Mitteldeutschland am meisten betroffen. Auf Anfrage von MDR AKTUELL teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn schriftlich mit: "Ein Streikschwerpunkt liegt in den östlichen Bundesländern. Das gilt auch für DB Cargo. (…) In den westlichen Bundesländern sind nur vereinzelte Standorte vom Streik betroffen." Das liegt auch daran, dass die GDL in ostdeutschen Bundesländern stärker organisiert ist und darüber hinaus im Westen der Anteil von verbeamteten Lokführerinnen und Lokführer höher ist.