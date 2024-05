Lohnunterschiede in Ost und West sind kein neues Phänomen. 35 Jahre nach der Wende zeigt der Verdienst über alle Altersklassen hinweg nach wie vor ein deutliches Ost-West-Gefälle. Am höchsten ist der Bruttostundenlohn von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aller Altersklassen derzeit in Hamburg (25,65 Euro). Am wenigsten verdienen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (19,18 Euro).