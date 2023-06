Der wichtigste Punkt sei jedoch, dass die Systeme besser vergleichbar werden müssten, meint Werding. Sein Vorschlag wäre, dass Verbeamtete besser bezahlt werden und dafür auch in eine separate "Pensionskasse" einzahlen. Dies würde auch dem Problem der mangelnden Rücklagen entgegenwirken. Doch die strukturelle Realisierung der Idee sei eine Herausforderung.



Eine Reform braucht es in den Augen Werdings jedoch auf jeden Fall. Er geht davon aus, dass die Verbeamtung momentan nicht "wirklich die besten Bewerber und Bewerberinnen anzieht, die so ein bisschen Drive haben, hochmotiviert sind und dafür aber auch kurzfristig was sehen wollen.“ Stattdessen befürchtet er: "Ob wir nicht eher so etwas ängstliche Typen, die Sicherheit wollen, eine gute Altersversorgung, in den öffentlichen Dienst locken."